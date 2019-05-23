Трамп пока не видит нужды в отправке дополнительных сил на Ближний Восток

"Я не думаю, что нам это нужно. У меня была встреча по этому вопросу около часа назад. Если это будет нужно, я, конечно, пошлю войска. Иран – очень плохой и опасный игрок. Это страна террора, и мы не будем с этим мириться", - заявил Трамп, выступая в четверг в Белом доме.