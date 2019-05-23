Трамп пока не видит нужды в отправке дополнительных сил на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не считает нужным сейчас отправлять дополнительные войска на Ближний Восток из-за ситуации вокруг Ирана, но готов отдать такой приказ при необходимости.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы отправить еще до 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном.
"Я не думаю, что нам это нужно. У меня была встреча по этому вопросу около часа назад. Если это будет нужно, я, конечно, пошлю войска. Иран – очень плохой и опасный игрок. Это страна террора, и мы не будем с этим мириться", - заявил Трамп, выступая в четверг в Белом доме.
"Посмотрим, что будет с Ираном. Не думаю, что нам будет нужно, но если будет нужно, то мы будем там в том количестве, которое нам нужно", - добавил он.
22 мая, 08:00Трамп грозит войной. Ответит ли Иран ядерным оружием