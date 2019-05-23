Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан завил, что расценивает петицию об отставке главы государства как шутку, отметив, что оснований для реагирования на нее нет.

1+1 ". "Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для их окончания", — заявил он в эфире канала "".

Ранее сообщалось, что петиция набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства. Ее автор утверждает, что у Зеленского "на самом деле нет поддержки 73% избирателей", так как он всего лишь консолидировал протест украинцев.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей.