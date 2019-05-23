Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан завил, что расценивает петицию об отставке главы государства как шутку, отметив, что оснований для реагирования на нее нет.
"Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента, и такие петиции не являются основанием для их окончания", — заявил он в эфире канала "1+1".
Ранее сообщалось, что петиция набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства. Ее автор утверждает, что у Зеленского "на самом деле нет поддержки 73% избирателей", так как он всего лишь консолидировал протест украинцев.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей.
В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По его словам, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений. Во вторник президент подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначил выборы на 21 июля. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре.