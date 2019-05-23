Движение на "серой" ветке московского метро ввели в график

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве введено в график, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
Ранее сообщалось, что движение поездов от станции "Отрадное" до "Алтуфьево" на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена остановлено. Позднее в пресс-службе метро сообщили о возобновлении движения на Серпуховско-Тимирязевской линии.
"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график", - говорится в сообщении Московского метро в Twitter.
В пресс-службе добавили, что бесплатные автобусы из-за сбоя курсировали до 23.00.