На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На серой ветке московского метро в тоннеле застряли поезда с пассажирами. Это произошло из-за того, что из-за аварии остановился один из поездов.

Движение на участке от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево" было прекращено, ремонтники приступили к устранению аварии. Всех людей из поездов, остановившихся в тоннеле, эвакуировали. Все три застрявших поезда отвели на станцию "Бибирево".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в готовность на случай необходимости были приведены 24 спасателя и восемь единиц техники.

Пассажиры застрявших поездов за помощью к врачам не обращались.

На аварийном участке на севере ветки было организовано челночное движение с 12-минутным интервалом.

Причиной остановки движения поездов назвали техническую неисправность поезда.

Позже в пресс-службе метро сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график. До 23.00 курсировали бесплатные автобусы.

Два инцидента

Начальник московского метрополитена Виктор Козловский на вопрос, связаны ли между собой случаи сбоев на Солнцевской и Серпуховско-Тимирязевской линии, ответил: "Нет".

Во вторник вечером на Солнцевской и Большой кольцевой линиях от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" БКЛ были закрыты для входа.

Всех пассажиров эвакуировали, на линию вывели дополнительные маршруты автобусов "КМ" от станции "Раcсказовка" до "Савеловской".

Метрополитен назвал две основные версии ЧП — неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. К расследованию причин инцидента приступила специально собранная экспертная комиссия. Ее результаты будут известны уже в понедельник.