Израиль обратился к России за помощью в тушении пожаров

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Израиль запросил у России помощь в борьбе с лесными пожарами, которые охватили густонаселенные районы страны, сказал РИА Новости представитель израильского посольства в Москве.

МИД Израиля ранее сообщил, что по поручению премьер-министра Биньямина Нетаньяху контактирует с "дружественными странами" в поисках специализированной авиации, которая могла бы быть задействована для тушения крупных возгораний в районе городов Иерусалима и Модиина.

"Израиль обратился к России за помощью", - сказал пресс-атташе посольства Алекс Гандлер. Контакты по этому поводу ведутся с МИД и МЧС России.

Россия уже дважды в подобных случаях выручала Израиль, отправляя свои самолеты на тушение пожаров, которые тогда бушевали в окрестностях крупного северного города Хайфы.

Нынешние пожары заставили израильские власти эвакуировать несколько тысяч человек из поселков, расположенных в опасной зоне. Распространению огня способствует теплая и сухая погода.