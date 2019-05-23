Лукашевич готов содействовать диалогу между сторонами конфликта на Украине

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич

ВЕНА, 23 мая – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил о готовности максимально содействовать активизацию диалога между сторонами конфликта на востоке Украины.

"Необходимо придать импульс процессу урегулирования кризиса на Украине. Рассчитываем, что новое украинское руководство внимательно проанализирует ошибки прежних властей, препятствовавшие этому, и будет строго и неукоснительно следовать букве и духу минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он призвал партнеров использовать имеющееся влияние на новые власти в Киеве, добиваться добросовестного выполнения ими своих обязательств для скорейшей реализации минских договорённостей.