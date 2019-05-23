Глава МИД Ирана призвал страны мира противодействовать санкциям США

ТЕГЕРАН, 23 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал страны мира противодействовать санкциям США, цель которых – изменить существующий мировой порядок.

"Очевидно, что в действительности США своими санкциями взяли под прицел мировой порядок. Если этому не противодействовать, международное сообщество окажется в затруднительном положении", - сказал министр, прибыв в Пакистан для переговоров с властями этой страны.

В этой связи он указал на санкции США не только против Ирана, но и против Китая.

"Если мировое сообщество позволит этому продолжаться, порядок международных отношений окажется во власти тех, кому закон не писан", - добавил Зариф, как следует из видео, опубликованном МИД Ирана.

Он также коснулся региональной обстановки, отметив, что в регионе складывается сложная и опасная ситуация, и сообщив о необходимости проведения консультаций по этой проблеме с соседними странами.