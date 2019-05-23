Рост военного потенциала России в Арктике "вызвал вопросы" у МИД Исландии

ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Увеличение военного потенциала РФ в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.

По его словам, никто не ставит под вопрос право России на обеспечение собственной безопасности. "Однако масштаб, скорость и очевидные амбиции увеличения российского военного присутствия вызывает вопросы. С нашей точки зрения, милитаризации Арктики следует избегать", - сказал Тордарсон, выступая в Вильсоновском центре в Вашингтоне.

Министр уклонился от уточняющего вопроса РИА Новости, поддерживает ли Исландия претензии США к Китаю и РФ в регионе. В частности, госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Россия предъявляет "незаконные" требования по Северному морскому пути и что Москва наращивает военное присутствие в регионе. По словам Помпео, аналогичные задачи в некоторых случаях ставит перед собой и Китай.

Тордарсон напомнил о председательстве Исландии в Арктическом совете до 2021 года.

"Наша задача — помочь решению вопросов, которые есть у стран-членов Арктического совета, у стран-наблюдателей ..., чтобы мы смотрели на Арктику как на не милитаризованный регион, с низкой напряженностью, мирный, управляемый по правилам международного права", - сказал Тордарсон.

По его словам, Арктический совет сталкивается со многими вызовами, имеется определенная напряженность, и Исландия будет прилагать усилия для разрешения имеющихся вопросов.

Исландия председательствует в Арктическом совете в 2019-2021 годах.