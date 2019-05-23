За сутки 370 беженцев покинули лагерь "Эр-Рукбан" в Сирии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Еще 370 беженцев покинули сирийский лагерь "Эр-Рукбан" по гуманитарному коридору через пункт пропуска Джлеб, сообщил на брифинге в четверг руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Двадцать второго мая лагерь "Эр-Рукбан" по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска Джлеб удалось покинуть еще 370 беженцам. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания", - заявил Купчишин.

Также он рассказал, что в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руйесет-Искандер (трижды), Сафсафа (дважды), Ард-эль-Вата, Джуб-эз-Зарур, Нахшебба, Латакия, Ай-эль-Хаммам, провинции Латакия, а также города Хама.