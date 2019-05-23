Техническая неисправность привела к задержке движения в московском метро

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Причиной остановки движения поездов от станции "Отрадное" до "Алтуфьево" в столичном метро стала техническая неисправность поезда, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
Ранее сообщалось, что движение поездов от станции "Отрадное" до "Алтуфьево" на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена остановлено.
"Мосметро: причина остановки движения - техническая неисправность поезда 760 серии", - говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.
Добавляется, что бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20-25 минут на устранение и открытие движения. Также сообщается, что ни одного поезда с пассажирами в тоннелях нет, Мосметро работает над ремонтом поезда на станции.
Позднее в пресс-службе метро сообщили о возобновлении движения на Серпуховско-Тимирязевской линии.