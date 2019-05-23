Застрявшие в тоннеле московского метро поезда прибыли на станцию "Бибирево"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все три поезда, застрявшие на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, прибыли на станцию "Бибирево", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"На данный момент составы перемещены на платформу Бибирево", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего своим ходом на станцию приехали три поезда.
По его словам, в готовность на случай необходимости были приведены 24 спасателя и восемь единиц техники.
Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. pic.twitter.com/kOWJ8xPMQi— Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.