Три поезда застряли в тоннеле московского метро

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Движение поездов от станции "Отрадное" до "Алтуфьево" на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена остановлено, сообщает пресс-служба метро.
"На участке между станциями "Отрадное" - "Алтуфьево" нет движения в обоих направлениях... Сейчас движение осуществляется между станциями "Отрадное" и "Бульвар Дмитрия Донского". Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке "Отрадное" - "Алтуфьево". Безопасности пассажиров ничего не угрожает", - говорится в сообщении московского метро в Twitter.
Добавляется, что сейчас производится ремонт остановившегося поезда, он должен скоро отправиться.
"Извините за причиненные неудобства", - добавили в пресс-службе.