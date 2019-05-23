Додон обратится в Конституционный суд по вопросу проведения местных выборов

КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что готов обратиться в Конституционный суд, чтобы узнать, можно ли назначить дату проведения местных выборов, если в стране нет действующего парламента.

Ранее президент Молдавии сообщил, что у депутатов есть время до 7-9 июня, чтобы сформировать парламентское большинство, иначе страну ждут досрочные выборы.

"Администрация президента после 9 июня обратится в КС, чтобы право назначить дату местных выборов передали президента или премьеру. На сегодняшний день у нас есть функциональный парламент, который должен был сделать это", - заявил Додон в эфире телеканала N4

Согласно местному законодательству, дату парламентских выборов в Молдавии должен назначить парламент.

"Я не против того, чтобы местные выборы проводили в один день с парламентскими, но в КС должны решить, возможен ли подобный вариант. Возможно, между этими двумя событиями должен пройти определенный период времени", - добавил Додон.