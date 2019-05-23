Федотов: гражданское общество в России и ФРГ ждет упрощения визового режима

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гражданское общество в России и Германии заинтересовано в либерализации визового режима между двумя странами и уже готовы конкретные предложения, сообщил РИА Новости председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов.

В четверг в Москве проходит круглый стол "Либерализация визового режима между Россией и ЕС: возможности и перспективы" в рамках рабочей группы "гражданское общество" форума Петербургский диалог. Участниками круглого стола являются представители России и Германии, которые единогласно высказались за упрощение визовых правил.

"Уже сегодня понятно, что гражданское общество и России, и Германии требует одного: требует либерализации визового режима... Главное, что сегодняшняя дискуссия показала, что, во-первых, все заинтересованы в упрощении визового режима, а, во-вторых, она показала, что есть конкретные предложения, как это можно сделать", - сказал Федотов.

Глава СПЧ выразил надежду, что в дальнейшем будет создана рабочая группа на уровне государственных органов, которые рассмотрят вопрос облегчения визового режима.