Федотов: гражданское общество в России и ФРГ ждет упрощения визового режима

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гражданское общество в России и Германии заинтересовано в либерализации визового режима между двумя странами и уже готовы конкретные предложения, сообщил РИА Новости председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов.
В четверг в Москве проходит круглый стол "Либерализация визового режима между Россией и ЕС: возможности и перспективы" в рамках рабочей группы "гражданское общество" форума Петербургский диалог. Участниками круглого стола являются представители России и Германии, которые единогласно высказались за упрощение визовых правил.
"Уже сегодня понятно, что гражданское общество и России, и Германии требует одного: требует либерализации визового режима... Главное, что сегодняшняя дискуссия показала, что, во-первых, все заинтересованы в упрощении визового режима, а, во-вторых, она показала, что есть конкретные предложения, как это можно сделать", - сказал Федотов.
Глава СПЧ выразил надежду, что в дальнейшем будет создана рабочая группа на уровне государственных органов, которые рассмотрят вопрос облегчения визового режима.
"Эта либерализация должна коснуться прежде всего молодежи, она должна коснуться пожилых людей, она должна коснуться обменов на уровне школ, университетов, на уровне общественных организаций и так далее. Все наши предложения мы суммируем в нашем совместном документе, который представим на июльском форуме Петербургского диалоге в Бонне", - отметил правозащитник.