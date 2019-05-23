Воронежский губернатор пригласил японских инвесторов в регион

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев пригласил в регион в качестве инвесторов и партнеров японские компании, сообщает в четверг облправительство.

Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым приняла 23 мая участие в заседании Японского бизнес-клуба, которое состоялось в посольстве Японии в РФ. Японский бизнес-клуб в Москве создан с целью улучшения делового и инвестиционного климата в отношениях между странами. В него входят японские компании, имеющие постоянное представительство или российское юридическое лицо, а также иностранные компании, поддерживающие цели бизнес-клуба.

Участники заседания посмотрели видеоролик о Воронежской области на английском языке, после чего им представили промышленный, культурный и туристический потенциал региона. Отмечалось, что власти Воронежской области оказывают всестороннюю поддержку и помощь иностранным партнерам, заинтересованным в реализации инвестиционных проектов на территории региона.

"У нас уже сложились хорошие партнерские отношения с японскими коллегами в рамках реализации проекта "Комфортная городская среда". И мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться не только в сфере продвижения решения городских проблем, но и в сфере культуры, и в сфере экономики", - сказал Гусев.

Глава региона в своем выступлении пригласил японские компании в Воронежскую область.

"Поверьте, мы готовы гораздо более радушно встретить любого инвестора, любого партнера из Страны восходящего солнца. На мой взгляд, у нас достаточно хорошие перспективы для сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства. И я от лица правительства Воронежской области хочу вас заверить, что все заявленные обязательства, которые прозвучали в презентации, и те обязательства, которые возникнут в ходе наших контактов, безусловно, будут исполняться. Еще раз большое вам спасибо. Ждем вас в Воронежской области", – сказал Гусев.