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РИА Новости
Воронежская область

Воронежский губернатор пригласил японских инвесторов в регион

23 мая, 22:05
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© Фото : Правительство Воронежской области Глава Воронежской области Александр Гусев
Глава Воронежской области Александр Гусев
© Фото : Правительство Воронежской области
Глава Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев пригласил в регион в качестве инвесторов и партнеров японские компании, сообщает в четверг облправительство.
Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым приняла 23 мая участие в заседании Японского бизнес-клуба, которое состоялось в посольстве Японии в РФ. Японский бизнес-клуб в Москве создан с целью улучшения делового и инвестиционного климата в отношениях между странами. В него входят японские компании, имеющие постоянное представительство или российское юридическое лицо, а также иностранные компании, поддерживающие цели бизнес-клуба.
Участники заседания посмотрели видеоролик о Воронежской области на английском языке, после чего им представили промышленный, культурный и туристический потенциал региона. Отмечалось, что власти Воронежской области оказывают всестороннюю поддержку и помощь иностранным партнерам, заинтересованным в реализации инвестиционных проектов на территории региона.
"У нас уже сложились хорошие партнерские отношения с японскими коллегами в рамках реализации проекта "Комфортная городская среда". И мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться не только в сфере продвижения решения городских проблем, но и в сфере культуры, и в сфере экономики", - сказал Гусев.
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Глава региона в своем выступлении пригласил японские компании в Воронежскую область.
"Поверьте, мы готовы гораздо более радушно встретить любого инвестора, любого партнера из Страны восходящего солнца. На мой взгляд, у нас достаточно хорошие перспективы для сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства. И я от лица правительства Воронежской области хочу вас заверить, что все заявленные обязательства, которые прозвучали в презентации, и те обязательства, которые возникнут в ходе наших контактов, безусловно, будут исполняться. Еще раз большое вам спасибо. Ждем вас в Воронежской области", – сказал Гусев.
По данным облправительства, сейчас на территории региона ведет свою деятельность предприятие АО "ОФС РУСС ВОКК", акционер которого является дочерней компанией по отношению к Furukawa Electric Company, LTD Japan – крупнейшего производителя в области телекоммуникаций, энергетики, электроники, автомобилестроения. Кроме того, сотрудничество с Японией осуществляют АО "Воронежский завод полупроводниковых приборов-сборка", ЗАО "Воронежский конденсаторный завод", ОАО "Завод по выпуску тяжелых механических прессов". Также, по данным облправительства, ряд промышленных предприятий области заинтересованы в установлении и развитии контактов с Японией. В их числе – ОАО "Тяжмехпресс", АО "Турбонасос", ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ", АО "Центр аддитивных технологий, ПAO "ВАСО".
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