Лукашевич надеется, что Зеленский прекратит языковые притеснения на Украине

ВЕНА, 23 мая – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский прекратит дискриминацию языковых и национальных меньшинств в стране.

На заседания постсовета ОБСЕ Лукашевич указал на то, что даже с учетом внесенных в него правок украинский закон о госязыке не соответствует правовым стандартам. Он подчеркнул, что закон нарушает конституцию Украины, идет вразрез с законом Украины "О национальных меньшинствах", нарушает статью 27 ратифицированного Украиной vеждународного пакта о гражданских и политических правах, не сочетается с европейскими стандартами и обязательствами Киева в ОБСЕ.

"Ситуация с соблюдением прав национальных и языковых общин на Украине остается далекой от базовых международных стандартов. Призываем словацкое председательство ОБСЕ, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, БДИПЧ и государства-участники дать принципиальную публичную оценку законодательным шагам Киева", - заявил Лукашевич.

"Надеемся, что новое руководство Украины найдет политическую волю прекратить этот произвол. Ожидаем сбалансированной линии в отношении всех категорий граждан Украины без дискриминации по этническому, языковому, культурному или религиозному признакам", - добавил постпред.