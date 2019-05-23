Лукашевич надеется, что Зеленский прекратит языковые притеснения на Украине

ВЕНА, 23 мая – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский прекратит дискриминацию языковых и национальных меньшинств в стране.
На заседания постсовета ОБСЕ Лукашевич указал на то, что даже с учетом внесенных в него правок украинский закон о госязыке не соответствует правовым стандартам. Он подчеркнул, что закон нарушает конституцию Украины, идет вразрез с законом Украины "О национальных меньшинствах", нарушает статью 27 ратифицированного Украиной vеждународного пакта о гражданских и политических правах, не сочетается с европейскими стандартами и обязательствами Киева в ОБСЕ.
"Ситуация с соблюдением прав национальных и языковых общин на Украине остается далекой от базовых международных стандартов. Призываем словацкое председательство ОБСЕ, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера, БДИПЧ и государства-участники дать принципиальную публичную оценку законодательным шагам Киева", - заявил Лукашевич.
"Надеемся, что новое руководство Украины найдет политическую волю прекратить этот произвол. Ожидаем сбалансированной линии в отношении всех категорий граждан Украины без дискриминации по этническому, языковому, культурному или религиозному признакам", - добавил постпред.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.