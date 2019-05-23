Бастрыкин поставил на контроль расследование ЧП в онкодиспансере в Воронеже

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела по факту гибели пациентки в воронежском онкодиспансере во время сеанса лучевой терапии, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

Трагический инцидент произошел 22 мая в кабинете лучевой терапии Воронежского областного клинического онкологического диспансера. Во время плановой дистанционной лучевой терапии гамма-терапевтический аппарат "Teragam" раздавил 51-летнюю пациентку. Женщина скончалась на месте. По данным прокуратуры, она получила травму груди и живота.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".