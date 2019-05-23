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РИА Новости

Нуланд отказали в российской визе

23 мая, 21:36
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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Виктория Нуланд
Виктория Нуланд
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
В дипведомстве назвали причину этого решения — дипломат внесена в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские ограничения.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Киеве
26 января 2017, 15:10
Виктория Нуланд: "героические годы" отставника ГосдепаПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд оставит свою должность. Как говорят – назло Трампу. Что и кому назло успела сделать за годы пребывания в Госдепе неутомимая дама – и чего теперь можно от нее ждать?
Ранее "Коммерсант" написал, что Нуланд запросила визу для визита на закрытую международную конференцию, организованную Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса. Мероприятие прошло в Москве 20-21 мая.
Позднее гендиректор РСМД Андрей Кортунов рассказал РИА Новости, что МИД порекомендовал Совету не рассчитывать на участие Нуланд в конференции, так как ей будет отказано в визе.

Чем запомнилась Нуланд

Виктория Нуланд принимала активное участие в событиях вокруг политического кризиса на Украине, посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013-2014 годов.
Виктория Нуланд во время встречи в Москве
11 февраля 2018, 16:46
Лавров заявил, что не доводил до слез Викторию Нуланд
СМИ опубликовали кадры, как она раздавала печенье во время протестов в Киеве. При этом Нуланд обвинила российские СМИ в дезинформации. Она заявила, что в феврале 2014 года раздавала в центре Киева во время событий на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только протестующим, но и якобы бойцам спецподразделения МВД "Беркут", которые противостояли демонстрантам.
Вместе с тем директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщал, что во время упомянутых событий Нуланд раздавала печенье участникам Евромайдана в Киеве.
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МИД РФВиктория НуландРоссияВ мире
Популярные комментарии
А меня то, говорит, за что? - За контрабандные печеньки, милая...))
23 мая, 21:42
Ода Ивановна
174592001
Нам ваша Вика, и с деньгами не надь...
23 мая, 21:49
Vovaka73
139182001
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