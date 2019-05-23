МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.

В дипведомстве назвали причину этого решения — дипломат внесена в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские ограничения.

Ранее "Коммерсант" написал, что Нуланд запросила визу для визита на закрытую международную конференцию, организованную Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса. Мероприятие прошло в Москве 20-21 мая.

Позднее гендиректор РСМД Андрей Кортунов рассказал РИА Новости, что МИД порекомендовал Совету не рассчитывать на участие Нуланд в конференции, так как ей будет отказано в визе.

Чем запомнилась Нуланд

Виктория Нуланд принимала активное участие в событиях вокруг политического кризиса на Украине, посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013-2014 годов.

СМИ опубликовали кадры, как она раздавала печенье во время протестов в Киеве. При этом Нуланд обвинила российские СМИ в дезинформации. Она заявила, что в феврале 2014 года раздавала в центре Киева во время событий на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только протестующим, но и якобы бойцам спецподразделения МВД "Беркут", которые противостояли демонстрантам.