В Тамбовской области готовятся к запуску цифровой платформы в сфере АПК

ТАМБОВ, 23 мая - РИА Новости. Администрация Тамбовской области и Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства подписали соглашение, направленное на повышение эффективности использования информационных ресурсов при подготовке к запуску цифровой платформы в сфере АПК, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Документ подписали в четверг глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и руководитель филиала института Александр Петриков.

"Тамбовский губернатор считает цифровизацию АПК технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. Сегодня область приступает к работе по повышению эффективности использования информресурсов при подготовке к запуску цифровой платформы. В рамках соглашения институтом будет разработана система "единого окна" для подачи сельхозтоваропроизводителями в электронном виде заявления о предоставлении субсидии, а также для предоставления информации о ходе полевых работ и ее анализа", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, соглашение по вопросам цифровизации АПК было подписано в ходе рабочей встречи Александра Никитина с представителями компании "Уралхим" и НИИ экономики сельского хозяйства .

Стороны также договорились о внедрении и тестировании в регионе программного комплекса, позволяющего не только усовершенствовать и упростить документооборот, связанный с господдержкой, но и оценивать свои возможности на фоне других производителей.

"Все это позволит существенно увеличить эффективность работы наших сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий", - приводит пресс-служба слова Никитина.