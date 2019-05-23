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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбовской области готовятся к запуску цифровой платформы в сфере АПК

23 мая, 21:34
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ТАМБОВ, 23 мая - РИА Новости. Администрация Тамбовской области и Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства подписали соглашение, направленное на повышение эффективности использования информационных ресурсов при подготовке к запуску цифровой платформы в сфере АПК, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Документ подписали в четверг глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и руководитель филиала института Александр Петриков.
"Тамбовский губернатор считает цифровизацию АПК технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. Сегодня область приступает к работе по повышению эффективности использования информресурсов при подготовке к запуску цифровой платформы. В рамках соглашения институтом будет разработана система "единого окна" для подачи сельхозтоваропроизводителями в электронном виде заявления о предоставлении субсидии, а также для предоставления информации о ходе полевых работ и ее анализа", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, соглашение по вопросам цифровизации АПК было подписано в ходе рабочей встречи Александра Никитина с представителями компании "Уралхим" и НИИ экономики сельского хозяйства .
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Стороны также договорились о внедрении и тестировании в регионе программного комплекса, позволяющего не только усовершенствовать и упростить документооборот, связанный с господдержкой, но и оценивать свои возможности на фоне других производителей.
"Все это позволит существенно увеличить эффективность работы наших сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Соответствующее соглашение планируется подписать между администрацией Тамбовской области и АО "Объединенная химическая компания "Уралхим" в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума.
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