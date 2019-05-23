Козак обсудил с нефтяниками полное восстановление поставок по "Дружбе"

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, далее она дошла до разветвления в Мозыре и 11 мая украинская "Укртранснафта" сообщила о начале приема нефти для транзита в Европу.