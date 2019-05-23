Рогозин оценил планы США по высадке астронавтов на Луну в 2024 году

"По нашей информации, конгресс деньги пересматривает и больше будет кидать денег на вот это шоу с высадкой на Луну (в 2024 году) и меньше денег пойдет на саму окололунную станцию", - сказал Рогозин, отвечая на вопросы студентов на лекции в МГУ.