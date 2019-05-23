Рогозин оценил планы США по высадке астронавтов на Луну в 2024 году

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Высадка астронавтов на Луне, которую США планируют в 2024 году, будет больше напоминать шоу, чем реальное освоение естественного спутника Земли, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"По нашей информации, конгресс деньги пересматривает и больше будет кидать денег на вот это шоу с высадкой на Луну (в 2024 году) и меньше денег пойдет на саму окололунную станцию", - сказал Рогозин, отвечая на вопросы студентов на лекции в МГУ.
Ранее планировалось, что США в международной кооперации создадут окололунную станцию Lunar Orbital Platform, причем первый модуль планировалось вывести в 2024 году. Россия могла создать в этом проекте стыковочный модуль и помочь в создании транспортной системы. Согласно последним планам, США собираются высадиться на поверхность Луны в 2024 году, но ради этого придется упростить планы по самой станции.