Россия планирует перебазировать платформу "Морской старт" на Дальний Восток

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия планирует перебазировать плавучий космодром "Морской старт" из США на Дальний Восток, сообщил в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Я хочу, чтобы мы с компанией S7 организовали проект "Морской старт", чтобы условно в городе Большой камень под Владивостоком будет грузится эта ракета "Союз-5" на их корабль. Мы будем выводить этот корабль в экватор", - сказал он на лекции в МГУ.
Таким образом, грузоподъемность "Союза-5" увеличится с 17 до 22-23 тонн.
Так он ответил на вопрос, появится ли когда-нибудь по аналогии с выражением "Как тебе такое, Илон Маск?" выражение "Как вам такое, Дмитрий Рогозин?".
"Не я буду конкурировать с Илоном Маском. Я сделаю все возможное, чтобы создать наших русских Масков, и для того, чтобы они кое-кому натерли кое-что", - добавил он.