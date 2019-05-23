Россия планирует перебазировать платформу "Морской старт" на Дальний Восток

"Я хочу, чтобы мы с компанией S7 организовали проект "Морской старт", чтобы условно в городе Большой камень под Владивостоком будет грузится эта ракета "Союз-5" на их корабль. Мы будем выводить этот корабль в экватор", - сказал он на лекции в МГУ.