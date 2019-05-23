Рогозин предложит правительству создать единую космическую программу

"Я сторонник того, чтобы все программы, которые у нас существуют, а у нас есть Федеральная космическая программа, программа развития Оборонно-промышленного комплекса, ФЦП ГЛОНАСС, ФЦП космодромов. У них у всех разные периоды. Надо сделать единую государственную космическую программу. Она должна примерно быть построена по образцу и подобию Госпрограммы вооружения", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов