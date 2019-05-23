Додон надеется, что следующий кабмин Молдавии наладит отношения с Россией

КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что следующее правительство республики сможет наладить отношения с Россией, потому что это дает значительные преимущества.

"Я надеюсь, что у следующего правительства будут хорошие отношения с Москвой, чтобы мы могли экспортировать продукцию в Россию, чтобы у нас был газ дешевле. Это во многом зависит от того, кто возглавит кабмин", - сказал Додон в эфире телеканала N4

По словам президента, Молдавии нужны хорошие отношения со всеми — и с Брюсселем, и с Вашингтоном, и с другими странами, но и с Москвой необходимо наладить контакт. "У нас три года было антироссийское правительство, я бегал в Россию, как пожарник, чтобы спасти ситуацию. Такого не должно быть", - отметил Додон.

На выборах в Молдавии, прошедших 24 февраля, Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия Молдавии — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата.