Додон надеется, что следующий кабмин Молдавии наладит отношения с Россией

КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что следующее правительство республики сможет наладить отношения с Россией, потому что это дает значительные преимущества.
"Я надеюсь, что у следующего правительства будут хорошие отношения с Москвой, чтобы мы могли экспортировать продукцию в Россию, чтобы у нас был газ дешевле. Это во многом зависит от того, кто возглавит кабмин", - сказал Додон в эфире телеканала N4.
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По словам президента, Молдавии нужны хорошие отношения со всеми — и с Брюсселем, и с Вашингтоном, и с другими странами, но и с Москвой необходимо наладить контакт. "У нас три года было антироссийское правительство, я бегал в Россию, как пожарник, чтобы спасти ситуацию. Такого не должно быть", - отметил Додон.
На выборах в Молдавии, прошедших 24 февраля, Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия Молдавии — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата.
В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватает голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство, что означает необходимость формирования коалиции для создания правительства. Конституционный суд Молдавии постановил, что без коалиции не может быть выбрана кандидатура премьер. Если депутаты не смогут договориться, то президент Молдавии может инициировать досрочные выборы.