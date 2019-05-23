Запуск нового российского модуля "Наука" к МКС отложили на конец 2020 года

"Мы собираемся в конце следующего года отправить новый модуль МЛМ - Многофункциональный лабораторный модуль, мы его названием Многострадальной лабораторный модуль, потому что с 1995 года его сделать не могли, и только сейчас приводим в порядок", - сказал он.