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РИА Новости

США намерены увеличить помощь Украине в сфере безопасности

23 мая, 21:00
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Сенат США предлагает в 2020 году увеличить до 300 миллионов долларов финансирование Украине на укрепление обороноспособности вооруженных сил и расширение помощи в политике безопасности, сообщило в четверг посольство Украины в США
"Комитет по вооруженным силам сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 миллионов долларов для предоставления помощи по безопасности Украине, что на 50 миллионов долларов превышает ассигнования текущего года", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
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В посольстве утверждают, что 100 миллионов долларов должны быть направлены "исключительно на летальные виды вооружений". "Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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