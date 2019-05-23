США намерены увеличить помощь Украине в сфере безопасности

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Сенат США предлагает в 2020 году увеличить до 300 миллионов долларов финансирование Украине на укрепление обороноспособности вооруженных сил и расширение помощи в политике безопасности, сообщило в четверг посольство Украины в США

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В посольстве утверждают, что 100 миллионов долларов должны быть направлены "исключительно на летальные виды вооружений". "Согласно документу, предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", - говорится в сообщении.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.