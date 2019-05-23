Рогозин назвал лунную программу США "сплошными шараханьями"

"Возьмите лунную программу США - это же сплошные шараханья, то они туда летят, то сюда", - сказал он, выступая с лекцией в МГУ.

Рогозин отметил, что лунная гонка США, в которой "они предлагают поучаствовать" России и Китаю, на самом деле является гонкой между демократами и республиканцами. "(Президенту США Дональду) Трампу надо доказать, что make America great again, и для этого ему нужно return to moon", - добавил глава "Роскосмоса".