Илон Маск может не знать о стоимости своих ракет, заявил Рогозин

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что глава компании SpaceX Илон Маск не знает о реальной стоимости своих ракет.

"Реальную стоимость фалкона (ракеты Falcon 9 - ред.) я не знаю, я даже думаю, что господин Маск ее не знает", - сказал он, выступая с лекцией в МГУ.