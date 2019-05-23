Илон Маск может не знать о стоимости своих ракет, заявил Рогозин

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что глава компании SpaceX Илон Маск не знает о реальной стоимости своих ракет.
"Реальную стоимость фалкона (ракеты Falcon 9 - ред.) я не знаю, я даже думаю, что господин Маск ее не знает", - сказал он, выступая с лекцией в МГУ.
Ранее Рогозин заявил, что Маск продает свои ракеты Пентагону по завышенной цене, чтобы потом иметь возможность демпинговать при коммерческих запусках и отбирать рынок у России.
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