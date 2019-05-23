Рогозин назвал стратегической миссией "Роскосмоса" экспансию человечества

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что стратегической миссией госкорпорации является экспансия — не только расширение влияния России, но и всей человеческой цивилизации.

"Расширение наших знаний, нашего влияния, наших технологий", — сказал он в МГУ.

Космический "Ноев ковчег"

Так, он предложил создать новый "Ноев ковчег", поместить в аппарат растения из коллекции МГУ и отправить в далекий космос, чтобы узнать, что с ними происходит.

Рогозин также заявил, что пилотируемый полет к Луне с высадкой первого российского экипажа намечен на 2030 год. Он добавил, что в 2029 году предстоит облететь спутник Земли, а после 2030 года — развернуть на Луне модули для жизни и работы космонавтов.

По его словам, беспилотный полет перспективного российского космического корабля "Федерация" к Луне намечен на 2026-2028 годы. Ранее сообщалось, что первый испытательный полет "Федерации" запланирован на 2022 год. В 2023 году корабль должен был отправиться к МКС в беспилотном режиме, а в 2024-м — с экипажем на борту.

Как отметил Рогозин, создание всей системы корабля "Федерация" обойдется в 700-750 миллиардов рублей. Также он подчеркнул, что Федеральная космическая программа больше не будет сокращаться. Сейчас она составляет один триллион 407 миллиардов рублей — в десять раз меньше, чем программа НАСА.

Российская лунная программа

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" окончательно определил наиболее предпочтительный облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которую планируется использовать для полетов к Луне. По словам источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, это вариант с шестью боковыми блоками с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180.

Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты в начале 2018-го.