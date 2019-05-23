Рогозин назвал сроки создания Национального космического центра в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Национальный космический центр на высвобождаемой территории центра Хруничева будет создан в 2022 году, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.
"Это будет в 2022 году", - сказал он.
Рогозин также сообщил, что встречался с руководством частной космической компании S7 Space, владеющей комплексом "Морской старт", и предложил им переехать в Национальный космический центр после завершения строительства.
Ранее сообщалось, что комплекс зданий будет напоминать сверхтяжелую ракету.