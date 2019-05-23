ОРЕНБУРГ, 23 мая – РИА Новости. Оренбургская область подписала соглашение с китайской провинцией Хубэй о развитии торгово-экономического, научно-технического и социально-гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Подписи под документом в рамках прошедшего в Чебоксарах 3-го заседания Совета по сотрудничеству регионов ПФО РФ и верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР поставили врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и замгубернатора провинции Хубэй Хуан Чжупинь.

Как отметили в пресс-службе, это уже четвертое соглашение Оренбургской области с регионами КНР.

"Выстраивание всесторонних отношений с регионами Китая является одним из приоритетов развития внешнеэкономического сотрудничества Оренбургской области. Их дальнейшие перспективы мы определили на заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы". Соглашение о сотрудничестве нашего региона с провинцией Хубэй, весь пакет соглашений – новый этап в развитии межрегиональных отношений. Для Оренбуржья это уже четвертая из шести провинций КНР – участниц формата сотрудничества, взаимодействие с которыми оформлено на международном уровне", - цитирует пресс-служба слова Паслера.

Ранее Оренбургская область подписала соглашения о сотрудничестве с городом центрального подчинения Чунцин, провинциями Аньхой и Сычуань.