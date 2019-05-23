Рогозин предложил запустить в дальний космос новый "Ноев ковчег"

"Давайте сделаем аппарат "Ноев ковчег", поместим туда и растения из коллекции МГУ, и что-то ещё, посмотрим, что происходит с этими живыми организмами в условиях дальнего космоса", - сказал он, обращаясь к ректору МГУ Виктору Садовничьему.