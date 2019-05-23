Рогозин предложил запустить в дальний космос новый "Ноев ковчег"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предлагает создать космический "Ноев ковчег" и отправить его в дальний космос.
"Давайте сделаем аппарат "Ноев ковчег", поместим туда и растения из коллекции МГУ, и что-то ещё, посмотрим, что происходит с этими живыми организмами в условиях дальнего космоса", - сказал он, обращаясь к ректору МГУ Виктору Садовничьему.
Тот ответил согласием.
Ранее Садовничий говорил, что в МГУ нашли и описали 250 новых видов живых существ по всему миру. Работа ведется в рамках проекта "Ноев ковчег". Он посвящен созданию многофункционального сетевого хранилища биологического материала.