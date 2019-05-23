Рогозин рассказал, чем заменят ракету "Союз"

Студенты во время лекции генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия создаст новую ракету грузоподъемностью 9 тонн на метановых двигателях, она заменит ракеты "Союз", сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"(Ракета) на девять тонн придет на смену королевской "семерке" (легендарной Р-7, на базе которой созданы "Союзы", - ред.)", - сказал он в МГУ.

Рогозин добавил, что создание двигателя для такой ракеты будет заложено в новую редакцию Федеральной космической программы. Кроме того, по его словам, использование метана "позволит выйти на многоразовость".