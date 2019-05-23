Ракета "Ангара" не устраивает Роскосмос по стоимости

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ракета "Ангара" пока не устраивает Роскосмос по стоимости изготовления, она сравняется в цене с "Протоном" после перехода к серийному производству, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.
"Она пока не устраивает нас по цене", - сказал он.
После того, как ракета начнет производиться серийно, ее цена сравняется со стоимостью ракет "Протон".
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". "Ангара-А5М" понадобилась для того, чтобы довести реальную грузоподъемность "Ангары-А5" (23 тонны) до прописанных в техническом задании характеристик (25 тонн). При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что "Ангара-А5М" сможет выводить на орбиту 27 тонн полезной нагрузки.