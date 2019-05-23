Ракета "Ангара" не устраивает Роскосмос по стоимости

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ. 23 мая 2019

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ракета "Ангара" пока не устраивает Роскосмос по стоимости изготовления, она сравняется в цене с "Протоном" после перехода к серийному производству, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ.

"Она пока не устраивает нас по цене", - сказал он.

После того, как ракета начнет производиться серийно, ее цена сравняется со стоимостью ракет "Протон".