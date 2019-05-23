Израиль запросил помощь в борьбе с лесными пожарами

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам запросить срочную помощь из-за рубежа в тушении лесных пожаров, которые бушуют в густонаселенных районах страны, сообщила канцелярия главы правительства.

Возгорания в районе городов Иерусалим и Модиин заставили израильские власти перекрывать крупные автострады и эвакуировать несколько тысяч жителей поселков, расположенных в опасной зоне.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил Совету национальной безопасности, министерствам иностранных дел и общественной безопасности принять неотложные меры к тому, чтобы обеспечить поддержку с воздуха в борьбе с огнем", -говорится в пресс-релизе.