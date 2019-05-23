Намибия из-за сильнейшей засухи попросила Россию о помощи

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Власти Намибии обратились к России с просьбой оказать гуманитарную помощь в связи с засухой, ставшей самой сильной с 1945 года, сообщает пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

"Намибийская сторона обратилась с просьбой об оказании гуманитарной помощи. В этом году Намибия столкнулась с засухой, которая стала самой сильной за период с 1945 года. За весь сезон дождей, который уже закончился, на территории Намибии не прошло практически ни одного дождя. В связи с природной катастрофой в виде засухи во всех регионах Республики Намибия введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.