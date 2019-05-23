МВД уточнило количество сотрудников, погибших при исполнении в прошлом году

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-служба МВД уточнила количество сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших в 2018 году при исполнении служебных обязанностей, их число составило 45 сотрудников МВД.

Ранее в ходе выступления в Госдуме замглавы ведомства Игорь Зубов заявил, что больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году. Зубов также привел статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.