МВД уточнило количество сотрудников, погибших при исполнении в прошлом году

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-служба МВД уточнила количество сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших в 2018 году при исполнении служебных обязанностей, их число составило 45 сотрудников МВД.
Ранее в ходе выступления в Госдуме замглавы ведомства Игорь Зубов заявил, что больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году. Зубов также привел статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
"Сообщаем, что за указанный период времени при исполнении служебных обязанностей погибли 45 сотрудников системы МВД России. Общее число сотрудников ведомства, умерших и погибших в течение 2018 года, составило 446 человек", - говорится в сообщении.
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