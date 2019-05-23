Россия и Конго подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Конго подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщило министерство энергетики РФ.
Документ подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Конго Дени Сассу-Нгессо. "По итогам официального визита был подписан ряд документов, в частности соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.
В феврале 2018 года в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома.
Стороны намерены сотрудничать по ряду направлений, такие как развитие ядерной инфраструктуры Республики Конго, разработка программ по повышению информированности населения об атомных технологиях и их применении, использование радиоизотопов и радиационных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, подготовка и обучение персонала. Предусматривается проработка проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна на территории Республики Конго.