Россия и Конго подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Конго подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщило министерство энергетики РФ.

Документ подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Конго Дени Сассу-Нгессо. "По итогам официального визита был подписан ряд документов, в частности соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Конго о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях", - говорится в сообщении.

В феврале 2018 года в Москве госкорпорация "Росатом" и министерство научных исследований и технологических инноваций Республики Конго подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного атома.