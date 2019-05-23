В Сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских.

На кадрах видно, как пара обменивается кольцами под аплодисменты гостей. Затем молодоженов закидывают рисом.

Ранее артистка сообщила о свадьбе в Instagram, назвав событие самым особенным и счастливым днем для каждой влюбленной пары. Она также поблагодарила супруга за то, что он в течение долгого времени помогал оберегать отношения "от лишних глаз, слов, постов".