Минобороны ожидает от республики Конго запросы на покупку оружия

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия ждет от республики Конго обращения по поводу поставки вооружений, переговоры уже ведутся, сообщил журналистам замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В четверг на полях российско-конголезских переговоров был подписан ряд двусторонних соглашений. В частности, стороны договорились, что российских военных специалистов пошлют в Конго учить местных специалистов обращаться с военной техникой из РФ.

"Переговоры [о поставках оружия] ведутся, скажем так. И мы ожидаем, что обращения поступят в наш адрес о поставках и новой техники, она необходима", - сказал Фомин.

По его словам, российская техника доказала надежность, ремонтопригодность и высокую точность, в том числе на территории Сирии.