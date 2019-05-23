Американка родила неизлечимо больную дочь, чтобы спасти других детей

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Кери и Ройс обрадовались новости о том, что у них будет второй ребенок, но вскоре узнали, что малышка неизлечимо больна. Пара решилась на рождение дочери, чтобы пожертвовать ее органы другим детям.