2019-05-23T19:50Z
2019-05-23T19:50Z
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РИА Новости
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РИА Новости
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Американка родила неизлечимо больную дочь, чтобы спасти других детей
Кери и Ройс обрадовались новости о том, что у них будет второй ребенок, но вскоре узнали, что малышка неизлечимо больна. Пара решилась на рождение дочери, чтобы пожертвовать ее органы другим детям.