Депутаты на Кубани разработали предложения для развития виноделия в крае

КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края разработали предложения, которые должны придать дополнительный импульс развитию отрасли виноделия, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).

"В целях поддержки гаражного виноделия в ходе совещания председатель краевого парламента Юрий Бурлачко поручил аграрному комитету ЗСК разработать законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Предложения, которые содержатся в документе, должны придать дополнительный импульс не только гаражному виноделию, но и всей отрасли в целом", - говорится в сообщении.

Как отметил спикер ЗСК, основной акцент, необходимый для дальнейшего развития отрасли, надо сделать на питомниках, а также на увеличении их количества и мощности. "У нас достаточно хорошо сегодня развивается крупный бизнес. Это такие предприятия, как "Фанагория", "Кубань-вино", "Дивноморское", "Абрау-Дюрсо". В настоящее время возрождается "Мысхако". Но необходимо уделять как можно больше внимания малому и среднему бизнесу", - приводятся в сообщении слова председателя регионального парламента.

Кроме того, по словам спикера ЗСК, винодельческие хозяйства, являясь субъектами малого и среднего предпринимательства, производят подакцизные товары - вино, фруктовые и ликерные вина, шампанское, винные и другие напитки с объемной долей более 0,5%. По бюджетному законодательству представители малого и среднего бизнеса, выпускающие такую продукцию, финансовую господдержку получать не вправе. Необходимо решить эту проблему, считает спикер ЗСК.

"Получается, мы, с одной стороны, легализуем наших фермеров, лицензируя их, а с другой - в силу несогласованности норм федерального законодательства - лишаем их господдержки", - пояснил спикер ЗСК.

Кроме того, был поднят вопрос присутствия на прилавках отечественного вина, которого пока намного меньше, чем импортного. Также участники совещания затронули тему фальсификата. Для ее решения глава краевого парламента предложил провести совместное заседание с товаропроизводителями, представителями правоохранительных органов и профильных ведомств.