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РИА Новости

Двух россиянок выписали после ДТП с автобусом в Тоскане

23 мая, 19:32
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© Questura di SienaМесто происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена
© Questura di Siena
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. Архивное фото
РИМ, 23 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Двоих россиянок выписали в четверг после ДТП с туристическим автобусом в Тоскане, в больницах Сиены остаются еще три гражданки РФ, заявили в российском посольстве в Италии.
"По состоянию на 17.30 (18.30 мск) 23 мая в больницах Сиены остаются три гражданки Российской Федерации (их состояние оценивается как среднее и тяжелое). Дипломаты посольства России в Италии находятся с пострадавшими и оказывают им все необходимое содействие. Две наши соотечественницы, пострадавшие в ДТП, были ранее сегодня выписаны из госпиталя", - говорится в сообщении.
Четырнадцать пострадавших россиян были выписаны вечером в среду.
В посольстве уточнили, что с родственниками погибшей поддерживается постоянный контакт.
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
22 мая, 15:59
Гид рассказала подробности аварии туристического автобуса в ИталииВ Италии туристический автобус с россиянами попал в ДТП. По последним данным, один человек погиб, десять ранены. В эфире радио Sputnik гид во Флоренции Светлана Градовская сообщила некоторые подробности произошедшего.
"Формальными вопросами занимается страховая компания и работодатель при содействии консульского отдела посольства", - отметили в посольстве.
ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Его причины устанавливаются, однако известно, что двухэтажный автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.
Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе. Общее число пострадавших оценивается в 37 человек. Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. По словам российских дипломатов, среди пострадавших также есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Грузии и Румынии.
Всего на борту автобуса было 55 пассажиров. Его водитель арестован. По основной версии прокуратуры, он отвлекся от дороги. Проведенный после аварии тест на алкоголь показал отрицательный результат. Среди факторов, которые привели к ДТП, также учитываются плохие погодные условия – дорожное полотно было мокрым из-за обильных дождей. 35-летний мужчина обвиняется в причинении гибели в результате дорожного инцидента. Для установления всех обстоятельств аварии следователи изъяли тахограф автобуса.
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
22 мая, 14:30
ДТП с участием туристов – граждан России за рубежом в 2017-2019 годах
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ТуризмДТП с российскими туристами в ИталииРоссияИталияВ мире
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