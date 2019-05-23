Двух россиянок выписали после ДТП с автобусом в Тоскане

РИМ, 23 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Двоих россиянок выписали в четверг после ДТП с туристическим автобусом в Тоскане, в больницах Сиены остаются еще три гражданки РФ, заявили в российском посольстве в Италии.

"По состоянию на 17.30 (18.30 мск) 23 мая в больницах Сиены остаются три гражданки Российской Федерации (их состояние оценивается как среднее и тяжелое). Дипломаты посольства России в Италии находятся с пострадавшими и оказывают им все необходимое содействие. Две наши соотечественницы, пострадавшие в ДТП, были ранее сегодня выписаны из госпиталя", - говорится в сообщении.

Четырнадцать пострадавших россиян были выписаны вечером в среду.

В посольстве уточнили, что с родственниками погибшей поддерживается постоянный контакт.

"Формальными вопросами занимается страховая компания и работодатель при содействии консульского отдела посольства", - отметили в посольстве.

ДТП произошло в среду утром в районе городов Монтериджони и Бадессе на магистрали Сиена - Флоренция. Его причины устанавливаются, однако известно, что двухэтажный автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.

Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе. Общее число пострадавших оценивается в 37 человек. Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. По словам российских дипломатов, среди пострадавших также есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Грузии и Румынии.