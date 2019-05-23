Рогозин назвал основную причину аварий ракетно-космической техники

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что многие аварии ракетно-космической техники вызваны человеческими ошибками, а сама техника надежная.
"Человеческий фактор. Техника надежная. Инструкции все кровью прописаны, но этого не было сделано", - заявил Рогозин на лекции в МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказывая об аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года.
По его словам, перед госкорпорацией стоит вопрос повышения квалификации кадров.
"Как уберечь надежную технику от ненадежных людей", - добавил глава "Роскосмоса".