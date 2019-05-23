Рогозин назвал основную причину аварий ракетно-космической техники

"Человеческий фактор. Техника надежная. Инструкции все кровью прописаны, но этого не было сделано", - заявил Рогозин на лекции в МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказывая об аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре 2018 года.