Выручка предприятий "Роскосмоса" составила 304 миллиарда рублей

Ранее Рогозин сообщал, что консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2018 году выросла до 387 миллиардов рублей с 304 миллиардов рублей по итогам предыдущего года, в 2019 году планируется увеличить ее до 445 миллиардов рублей.