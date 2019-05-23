Выручка предприятий "Роскосмоса" составила 304 миллиарда рублей

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Общая консолидированная выручка предприятий "Роскосмоса" составляет 304,4 миллиарда рублей, сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ имени М.В. Ломоносова.
"Консолидированная выручка предприятий "Роскосмоса" – около 304,4 млрд рублей", - сказал он.
По словам Рогозина, доля внебюджетной выручки госкорпорации на внешнем и внутреннем рынках составляет 36,4%.
Ранее Рогозин сообщал, что консолидированная выручка "Роскосмоса" в 2018 году выросла до 387 миллиардов рублей с 304 миллиардов рублей по итогам предыдущего года, в 2019 году планируется увеличить ее до 445 миллиардов рублей.
При этом Рогозин напомнил, что российская орбитальная группировка гражданского назначения насчитывает 91 спутник.