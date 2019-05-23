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РИА Новости

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на главу Волгоградской области

23 мая, 19:25
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© Страница СК РФ на YoutubeЗадержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области. 23 мая 2019
Задержан организатор покушения на жизнь губернатора Волгоградской области. 23 мая 2019
© Страница СК РФ на Youtube
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Ранее правоохранители установили причастность преступной группы, лидером которой был Ремезов, к покушению на должностное лицо.
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Целью покушения было устрашение главы региона за его действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда. Рынок находился в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур.
Согласно информации ФСБ, установлены пять участников, причастных к преступлению, трое из них были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Соединенных Штатов.
Добавляется, что после задержания сообщников Ремезов покинул территорию Волгоградской области и был объявлен в международный розыск.

Мотивы покушения

Согласно информации СК, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Волгоградской области и его семья.
Также следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям.
"Глава региона в целях восполнения бюджета Волгоградской области стал предпринимать активные меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, ранее переданных в аренду физическим и юридическим лицам", — рассказали в СК.
Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил устранить высокопоставленного чиновника членам возглавляемой им преступной группы, а сам в это время выехал за пределы России для алиби. Как уточнили в СК, в ближайшее время Ремезов будет конвоирован в Волгоград для проведения следственных действий.
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