ФСБ задержала подозреваемого в покушении на главу Волгоградской области

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Ранее правоохранители установили причастность преступной группы, лидером которой был Ремезов, к покушению на должностное лицо.

Целью покушения было устрашение главы региона за его действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда. Рынок находился в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур.

Согласно информации ФСБ, установлены пять участников, причастных к преступлению, трое из них были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Соединенных Штатов.

Добавляется, что после задержания сообщников Ремезов покинул территорию Волгоградской области и был объявлен в международный розыск.

Мотивы покушения

Согласно информации СК, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Волгоградской области и его семья.

Также следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям.

"Глава региона в целях восполнения бюджета Волгоградской области стал предпринимать активные меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, ранее переданных в аренду физическим и юридическим лицам", — рассказали в СК.