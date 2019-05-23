В Рязани женщине, выбросившей сына в мусорный контейнер, дали условный срок

ВОРОНЕЖ, 23 мая – РИА Новости. Жительница Рязани получила два года условно за то, что в марте выбросила своего новорожденного сына в мусорный контейнер, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Рязанской области.

По данным ведомства, 10 марта в Рязани в мусорном контейнере в полиэтиленовом пакете был обнаружен новорожденный мальчик. Правоохранители установили мать ребенка - 31-летнюю жительницу Рязани. По данным следствия, утром того дня она, распивая в гостях спиртное, родила мальчика, после чего положила младенца в пакет и отнесла в мусорный контейнер. Плач новорожденного услышала прохожая, которая вызвала полицейских и скорую помощь.

Ребенка доставили в детский перинатальный центр, и, благодаря своевременно и качественно оказанной квалифицированной медицинской помощи, мальчик остался жив. В отношении женщины СК возбудил дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

"В ходе следствия и судебного заседания обвиняемая полностью признала себя виновной и раскаялась в совершении преступления. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.