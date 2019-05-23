Рогозин рассказал об интересе некоторых стран в покупке двигателей РД-120

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее эти двигатели использовались на российско-украинских ракетах "Зенит", производство которых остановилось в 2014 году.

"Двигатель РД-120 - очень популярная машина, некоторые страны уже обратились к нам с предложением по его закупкам", - сказал он, выступая в МГУ.