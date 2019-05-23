СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Авиакомпания Red Wings в четверг сообщила, что ее самолет вернулся в Домодедово из-за дебошира, который создавал опасность для себя и других пассажиров. По данным авиаперевозчика, ему также потребовалось срочная медицинская помощь. Ряд Telegram-каналов сообщил, что пассажир страдал психическим заболеванием, в самолете ему пробили голову, после снятия с рейса он скончался.