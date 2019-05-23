В Москве прошли переговоры представителей Минобороны России и Германии

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-майор Александр Кшимовский обсудил в Москве со своим немецким коллегой Гезом фон Гайром отношения Россия-НАТО, также они обменялись оценками ситуации в области контроля над вооружениями, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцать третьего мая в Москве начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский провел переговоры с руководителем политического департамента федерального министерства обороны Германии Геза Андерсом фон Гайром", - говорится в сообщении.

"Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, отношения Россия-НАТО, а также обменялись оценками ситуации в области контроля над вооружениями", - добавили в Минобороны.